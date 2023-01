【KTSF】

南灣聖荷西一名男子被車撞死,警方將案件列為謀殺案,拘捕一名疑犯,這宗是聖荷西本年第二宗謀殺案。

警方指,警員在1月1日凌晨約2點48分接報有襲擊案發生,警員去到North Jackson Avenue 60號,發現52歲的男事主被車撞倒,他送院時情況嚴重,但沒有生命危險,延至15日不治。

根據The Mercury News的報導,警方經調查後發現案發前,死者曾和另一男子在附近一個公寓屋苑發生爭執,之後那男子用車撞倒事主,涉案男司機涉嫌以致命武器襲擊他人,在案發當日被警方拘捕,警方正調查事件起因。

