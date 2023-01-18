去年美國房地產市場出現大幅波動 專家分析今年走勢

【KTSF 張擎鳳報導】

去年全國房地產市場有很大的波動，今年將會如何？

2023年的房地產市場是否會大幅上漲或下跌？

Moody’s Analytics首席經濟學家Mark Zandi說：「接下來的12、18、24個月，房地產交易會很困難。」

去年按揭利率升了一倍，房屋物業銷售暴跌，樓價在2020年春季到2022年春季期間上漲近4成，而過去幾個月樓價就有所回落。

Zandi說：「在疫情期間樓價勁升，現在只是回落一些。」

Zandi表示，今年的市場走勢將取決於樓盤庫存、整體經濟和按揭利率。

根據聯邦房屋融資機構房地美（Freddie Mac）的數據，截至1月12號的那個星期，房屋貸款30年期固定利率平均為6.33厘，這比去年秋天的7.08厘有所下降，但遠高於一年前的3.45厘。

Rocket Mortgage的總裁表示，高企的房屋貸款利率，已導致業主重新考慮是否出售他們的物業，雖然樓盤減少，但Rocket Companies總裁Jay Farner說：「我們此刻沒看到一間屋有15個報價，反而看到在某些市場，樓價略降。」

那麼今年什麼時候是買樓好時機？

專家表示，應避免春天的銷售旺季，而那些等待樓價回落的買家，就不妨按兵不動，再等多一段時間。

Farner說：「我不會說這一定是買方市場，但會說這是個買賣雙方持平的市場。」

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