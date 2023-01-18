去年美國房地產市場出現大幅波動 專家分析今年走勢

【KTSF 張擎鳳報導】
去年全國房地產市場有很大的波動，今年將會如何？
2023年的房地產市場是否會大幅上漲或下跌？
Moody’s Analytics首席經濟學家Mark Zandi說：「接下來的12、18、24個月，房地產交易會很困難。」
去年按揭利率升了一倍，房屋物業銷售暴跌，樓價在2020年春季到2022年春季期間上漲近4成，而過去幾個月樓價就有所回落。
Zandi說：「在疫情期間樓價勁升，現在只是回落一些。」
Zandi表示，今年的市場走勢將取決於樓盤庫存、整體經濟和按揭利率。
根據聯邦房屋融資機構房地美（Freddie Mac）的數據，截至1月12號的那個星期，房屋貸款30年期固定利率平均為6.33厘，這比去年秋天的7.08厘有所下降，但遠高於一年前的3.45厘。
Rocket Mortgage的總裁表示，高企的房屋貸款利率，已導致業主重新考慮是否出售他們的物業，雖然樓盤減少，但Rocket Companies總裁Jay Farner說：「我們此刻沒看到一間屋有15個報價，反而看到在某些市場，樓價略降。」
那麼今年什麼時候是買樓好時機？
專家表示，應避免春天的銷售旺季，而那些等待樓價回落的買家，就不妨按兵不動，再等多一段時間。
Farner說：「我不會說這一定是買方市場，但會說這是個買賣雙方持平的市場。」
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment