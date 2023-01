去年美國房地產市場出現大幅波動 專家分析今年走勢

【KTSF 張擎鳳報導】

去年全國房地產市場有很大的波動,今年將會如何?

2023年的房地產市場是否會大幅上漲或下跌?

Moody’s Analytics首席經濟學家Mark Zandi說:「接下來的12、18、24個月,房地產交易會很困難。」

去年按揭利率升了一倍,房屋物業銷售暴跌,樓價在2020年春季到2022年春季期間上漲近4成,而過去幾個月樓價就有所回落。

Zandi說:「在疫情期間樓價勁升,現在只是回落一些。」

Zandi表示,今年的市場走勢將取決於樓盤庫存、整體經濟和按揭利率。

根據聯邦房屋融資機構房地美(Freddie Mac)的數據,截至1月12號的那個星期,房屋貸款30年期固定利率平均為6.33厘,這比去年秋天的7.08厘有所下降,但遠高於一年前的3.45厘。

Rocket Mortgage的總裁表示,高企的房屋貸款利率,已導致業主重新考慮是否出售他們的物業,雖然樓盤減少,但Rocket Companies總裁Jay Farner說:「我們此刻沒看到一間屋有15個報價,反而看到在某些市場,樓價略降。」

那麼今年什麼時候是買樓好時機?

專家表示,應避免春天的銷售旺季,而那些等待樓價回落的買家,就不妨按兵不動,再等多一段時間。

Farner說:「我不會說這一定是買方市場,但會說這是個買賣雙方持平的市場。」

