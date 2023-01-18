美國國債週四達上限 兩黨討論解決方案（視頻）

January 18, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

美國累積的債務本星期四就會達到上限的額度，國會兩黨兩院正在討論如何處理國債上限問題。

美國現時的國債上限是31.4萬億元，美國的債務本星期四就會達到這個上限，如果國會不採取行動，美國有可能到6月就出現債務違約，屆時就可能會損害美國經濟，甚至引發全球金融動盪。

美國法律規定，必須由國會立法去決定提高或終止國債上限，由於新一屆國會眾議院改由共和黨控制，而參議院就繼續由民主黨主導，共和黨保守派人士希望提高國債上限來換取削減開支，但民主黨人就極力反對任何削減開支的方案，因此預料國債上限問題，國會兩黨兩院可能出現更多爭拗。

由於國債上限已經迫在眉睫，國會正在討論如何處理債務上限問題，例如在開支方面，包括聯邦僱員薪金、社會安全福利以及聯邦醫保Medicare等計劃或投資，政府都需要考慮如何優先花費稅款。

眾議院共和黨人已經表明，他們可以暫時提高國債上限額度，來換取民主黨人在削減聯邦開支等方面作出讓步，但白宮也表明沒有談判的餘地，國會必須要提高國債上限。

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