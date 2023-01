【KTSF】

普金斯大學發布的初步數據顯示,連續三年COVID將是美國的第三大死因,僅次於心臟病和癌症。

早期數據表明,2022年的COVID死亡人數明顯少於疫情期間的前兩年,初步數據顯示,去年有超過26.7萬人死於COVID,2020年有35萬多人,而2021年有超過47.5萬人死於COVID。

數據仍在修改中,因為許多州份仍在審查死亡證明並完成其報告。

自疫情開始以來,COVID已在美國造成超過100萬人死亡,並將全國平均預期壽命縮短了兩年半。

