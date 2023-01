白宮委員會發表首份亞太裔報告 各政府部門列出如何打擊仇亞情緒（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

白宮亞太裔倡議委員會(WHIAANHPI)公佈首份加強公平對待亞太裔的報告,內容包括各個政府部門如何計劃從制度內改善疫情過後的仇亞情緒。

總統拜登在2021年5月簽署14031號行政命令後成立,白宮亞太裔倡議委員會(WHIAANHPI)在32個聯邦部門,收集了改善歧視亞太裔的計劃,包括國務院、勞工部、交通部及教育部等等。

白宮亞太裔倡議委員會週二就公佈首份報告,報告中涉及幾個首要目標,包括提升亞太裔在美國社會的歸屬感和打擊仇亞罪行,例如是在公共交通上對亞裔的襲擊,及在各種收集數據及調查中,提升對亞太裔的多元文化及語言的認知,而不是單單將他們標籤為亞太裔。

報告指出,三個亞太裔中就有一個不熟悉英文,聯邦政府的部門計劃增加對不同語言的支援,例如是疫情的相關資料。

聯邦衛生及公共服務部長表示,歧視問題一直令亞太裔無法真正實現美國夢,拜登政府聯同聯邦部門將會和亞太裔站在同一陣線。

聯邦衛生及公共服務部長Xavier Becerra說:「一直以來制度中的障礙,令到美國夢對很多亞太裔來說遙不可及,而仇亞情緒和歧視持續令很多家庭的安全和尊嚴都受到威脅。」

聯邦教育部長Miguel Cardona就指、亞太裔人口作為全美增長最快的族裔,但一直被忽視及貶低。

Cardona說:「針對亞太裔的不公一直被忽略和沒有被挑戰過,很多刻板印象都不能反映亞太裔的多元和細微差別。」

作為委員之一的韓裔演員金大賢(Dae Kim),提到過去的仇亞情緒,令亞太裔經歷種種痛苦及情緒問題,但同時歷史反映了亞太裔是有多強大,而亞太裔的多元亦是構成美國這個大熔爐不可或缺的一部分。

金大賢說:「華裔勞工建構了全美首個橫貫東西岸的鐵路,亞裔老兵在二次大戰中為國捐軀,還有疫情間在前線的醫護人員。」

他說,今天代表了政府的不同部門都有共識去改變現況,而要帶來改變,最重要的就是市民攜手合作,並向政府反映他們的聲音。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。