【KTSF】

國家氣象局預測,週三將會是近日連場風暴後的最後一個下雨天,同時未來幾日將會寒冷。

國家氣象局的資料顯示,去年12月26日至今個星期一的22日之間,舊金山(三藩市)市中心共錄得18.09吋的降雨,預測週三晚的風暴雨勢不大,只是微微雨,將帶來0.1到0.2吋的降雨量。

週四及本週末,年廿八到星期日大年初一都是天晴,但受到冷鋒影響,未來幾天會寒冷。

週三晚舊金山最低氣溫華氏41度,南灣聖荷西40度,東灣內陸地區36度接近冰點,大家要注意保暖。

