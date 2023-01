【KTSF】

灣區週二發生ACE通勤火車因遭遇泥石流被迫暫停行駛的事件,所幸火車並未脫軌,也無人受傷。

根據ACE火車發言人表示,週二早上8點左右,一列載有超過兩百名乘客的ACE通勤火車,從東灣Pleasanton開往Fremont途中,在穿越Diablo Range的山谷時遭遇泥石流,當地因為先前連續暴雨天氣曾嚴重淹水,並造成樹木移動,所幸泥石流並未導致列車脫軌,也沒有人受傷或列車受損。

在火車暫停之後,救援人員將列車上的乘客安全轉移,搭乘另一輛火車回到Pleasanton車站,再前往各自的目的地。

