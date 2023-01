【KTSF】

舊金山(三藩市)一名女子疑似被倒塌的樹幹砸亡。

根據舊金山消防局,案發在金門公園John F. Kennedy Drive夾30th Avenue,據消息指,一名目擊者星期六下午約5點在公園散步,她見到女事主躺在一條大樹幹旁,之後隨即報警。

應急人員到場後,向女事主展開急救,她搶救無效當場死亡。

消防局表示,死者是70歲的舊金山居民。

舊金山警方確認,倒塌的大樹由公園及康樂管理局管理。

