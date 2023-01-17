駐舊金山台北經文處接獲多宗僑民遭詐騙案例（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

詐騙無所不在，針對華裔社區的詐騙手法也是層出不窮，近期駐舊金山台北經文處就接獲多宗僑民遭詐騙受害的案例，當中還有受害人護照資料被盜，需要註銷並申請新護照。

關於詐騙匪徒謊稱中國公安調查案件的相關詐騙案，在華裔社區早已不是新聞，不過還是持續有受害人不幸成為詐騙對象，並慘遭金錢損失。

最近駐舊金山台北經文處就接獲一起詐騙受害人，因為台灣護照資料落入詐騙集團手上，不幸損失20多萬美金，而要緊急註銷台灣護照的案例。

駐舊金山台北經文處領務組組長張麗賢說：「他們的護照資料外洩，其實不是在申辦護照的過程，或是因為領務局電腦被駭而外洩的。」

經文處官員表示，受害人懷疑護照資料，疑似是在美國申請手機門號時，從電信公司方面個資外流。

根據經文處提供的資料，該受害人去年10月間，接到自稱美國一間電信公司華語客服人員來電，聲稱有人使用其護照，在中國上海開設該電信公司的號碼，需匯款證明清白，否則將遭到所謂「上海公安」拘提。

於是受害人配合所謂調查，將20多萬美元匯至對方指定之疑似香港帳戶，事後才發現受騙。

張麗賢說：「我們在轄內的僑胞被詐騙受害的情況，我們是非常密切關注，而且高度的重視，那的確有，最近有好多個案例發生。」

另一起類似案例，當事人接到所謂「中國公安」以Skype方式視訊來電，稱其護照與中國詐騙事件有關，需匯款證明清白，否則將遭到中國公安拘提。

當事人為了自證清白，提供個人護照資料及地址給對方，所幸在對方要求匯款後有所警覺，才沒有上當匯錢。

張麗賢說：「我們最近會盡量去收集一些案例，希望用個案的方式來做一些說明，看看這樣子可不可以提醒國人，更加提高警覺。」

經文處提醒，如果懷疑自己的護照資料被詐騙集團盜用，或是已經遭受損失，應盡快與該處聯繫註銷原護照，並重新申辦護照，而美國執法部門，包括FBI、舊金山市警局以及舊金山地檢處，均建議受害人要報警，此類電信詐騙報案方式，只需網路報案即可，有助於未來個資遭冒用衍生的責任，有澄清的作用。

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