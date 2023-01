駐舊金山台北經文處接獲多宗僑民遭詐騙案例（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

詐騙無所不在,針對華裔社區的詐騙手法也是層出不窮,近期駐舊金山台北經文處就接獲多宗僑民遭詐騙受害的案例,當中還有受害人護照資料被盜,需要註銷並申請新護照。

關於詐騙匪徒謊稱中國公安調查案件的相關詐騙案,在華裔社區早已不是新聞,不過還是持續有受害人不幸成為詐騙對象,並慘遭金錢損失。

最近駐舊金山台北經文處就接獲一起詐騙受害人,因為台灣護照資料落入詐騙集團手上,不幸損失20多萬美金,而要緊急註銷台灣護照的案例。

駐舊金山台北經文處領務組組長張麗賢說:「他們的護照資料外洩,其實不是在申辦護照的過程,或是因為領務局電腦被駭而外洩的。」

經文處官員表示,受害人懷疑護照資料,疑似是在美國申請手機門號時,從電信公司方面個資外流。

根據經文處提供的資料,該受害人去年10月間,接到自稱美國一間電信公司華語客服人員來電,聲稱有人使用其護照,在中國上海開設該電信公司的號碼,需匯款證明清白,否則將遭到所謂「上海公安」拘提。

於是受害人配合所謂調查,將20多萬美元匯至對方指定之疑似香港帳戶,事後才發現受騙。

張麗賢說:「我們在轄內的僑胞被詐騙受害的情況,我們是非常密切關注,而且高度的重視,那的確有,最近有好多個案例發生。」

另一起類似案例,當事人接到所謂「中國公安」以Skype方式視訊來電,稱其護照與中國詐騙事件有關,需匯款證明清白,否則將遭到中國公安拘提。

當事人為了自證清白,提供個人護照資料及地址給對方,所幸在對方要求匯款後有所警覺,才沒有上當匯錢。

張麗賢說:「我們最近會盡量去收集一些案例,希望用個案的方式來做一些說明,看看這樣子可不可以提醒國人,更加提高警覺。」

經文處提醒,如果懷疑自己的護照資料被詐騙集團盜用,或是已經遭受損失,應盡快與該處聯繫註銷原護照,並重新申辦護照,而美國執法部門,包括FBI、舊金山市警局以及舊金山地檢處,均建議受害人要報警,此類電信詐騙報案方式,只需網路報案即可,有助於未來個資遭冒用衍生的責任,有澄清的作用。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。