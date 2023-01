加州中谷6屍命案 死者包括17歲母親和6個月大嬰兒（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州中谷地區的一處住宅發生槍擊事件,有6人喪生,當中包括一名17歲的母親,和她6個月大的嬰兒,當局表示正在尋找至少兩名疑犯。

Tulare縣縣警辦公室表示,在星期一凌晨3點半左右,位於Goshen鎮Harvest Blvd 6800號路段,警方表示,在案發時,當地居民聽到疑似連續的槍聲,警方指到達現場發現,兩人伏屍街頭,另一人在住宅門口中槍身亡,其後在屋內又發現了三名受害者,其中包括一名當時還活著,但後來在醫院死亡的男子。

警方指,本案至少有2人做案,本案並非隨機作案,而是早有預謀,被害家庭是犯案目標,警方認為是幫派所為,與毒品有關。

當地警方希望任何知情者,可致電(559) 733-6218提供案件線索,現場所在的Goshen鎮,位於San Joaquin Valley,在Fresno東南面約35英里,屬於半農業社區,有3千人口。

