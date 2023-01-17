加州中谷6屍命案 死者包括17歲母親和6個月大嬰兒（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

加州中谷地區的一處住宅發生槍擊事件，有6人喪生，當中包括一名17歲的母親，和她6個月大的嬰兒，當局表示正在尋找至少兩名疑犯。

Tulare縣縣警辦公室表示，在星期一凌晨3點半左右，位於Goshen鎮Harvest Blvd 6800號路段，警方表示，在案發時，當地居民聽到疑似連續的槍聲，警方指到達現場發現，兩人伏屍街頭，另一人在住宅門口中槍身亡，其後在屋內又發現了三名受害者，其中包括一名當時還活著，但後來在醫院死亡的男子。

警方指，本案至少有2人做案，本案並非隨機作案，而是早有預謀，被害家庭是犯案目標，警方認為是幫派所為，與毒品有關。

當地警方希望任何知情者，可致電(559) 733-6218提供案件線索，現場所在的Goshen鎮，位於San Joaquin Valley，在Fresno東南面約35英里，屬於半農業社區，有3千人口。

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