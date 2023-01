【KTSF】

聖荷西警方公佈,在市內逮捕一名高中英文老師,他涉嫌性侵未成年的前學生。

聖荷西警方在1月9日獲報這宗未成年性侵案,受害者母親向警方表示,發現未成年女兒和前老師,31歲的Te Bin Jung之間發送不當信息。

警方指,性侵行為疑似是在受害人還就讀Silver Creek高中時發生,當時女孩是Jung的學生。

Jung於1月10日在聖荷西的家中被警方逮捕,並送進縣監獄,他被捕前還在東聖荷西Yerba Buena高中任教。

警方認為可能還有更多受害者,呼籲任何有相關資訊的人士撥打(408) 277-3214 與警方聯繫。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。