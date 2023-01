【KTSF】

舊金山(三藩市)San Bruno街海華超市的停車場,上星期五發生搶劫案,警方表示,事件導致女性被害人受傷,匪徒仍然在逃。

舊金山警方表示,在1月13日下午3點左右,灣景區警局接到搶劫報告,警方抵達San Bruno街2400路段的現場時,與女受害人接觸,受害人表示,當她停好車正要下車時,一名身份不明的男性疑犯走近她的車輛的乘客位車窗旁,隨後疑犯跑到司機位外面,用不明物體打破車窗,搶走受害人車內的財物,疑犯隨後乘坐車輛逃逸。

警方表示,事件中受害人受傷,但沒有生命危險。

警方表示,目前沒有人被捕,任何人如有相關消息,可撥打匿名舉報熱線(415) 575-4444。

本台就事件聯絡過超市,超市指事件已經報警處理,所以不方便提供監控片段給本台播出。

