舊金山舉行馬丁路德金年度遊行 不少家長帶小孩出席（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

週一是已故民權領袖馬丁路德金博士的紀念日,舊金山(三藩市)在週一上午舉行馬丁路德金年度遊行,有不少的家長帶同小孩出席,表示希望為舊金山爭取更好的未來。

舊金山週一天朗氣清,這感覺是數週以來的第一次,馬丁路德金年度遊行每年都會在舊金山舉行,以紀念這位以和平方式反對種族主義,並且在1964年獲得諾貝爾和平獎的民權領袖。

在週一的早上,Caltrain的自由列車在上午9點30分,從聖荷西的Diridon站出發,途經Palo Alto和 San Mateo,沿途大約有1000人乘坐該列車到舊金山。

遊行隊伍在第四街和King Street的加州火車站出發,一直步行到Yerba Buena藝術中心。

有不少的市民和組織都趁這天來到這裡遊行,來表達訴求。

在遊行隊伍中,亦看到州參議員威善高(Scott Wiener)和州眾議員楊馳馬(Matt Haney)。

威善高說:「我們的遊行,不僅要記住金博士的平等哲學及扶貧原則,讓人有工會好工作,我們要永記不忘他所捍衛的。」

楊馳馬說:「即使舊金山有太多無家可歸者,太多人無法獲得好工作或住屋,即使我們仍有很多種族不平等和暴力,但我希望由此起,我們致力實現他的夢想。」

在遊行隊伍中,有不少來自韓國的交流生,她們指這是學校的活動,讓她們更了解今日的意義,同時有不少的家長帶同小孩來,家長指要令小孩明白歷史。

有家長說:「我希望我們能在舊金山,以至世界各地看到,較少的種族主義和更多的善意。」

另一名家長說:「我帶我的家庭來,因為我想他們認路德金,是如何幫助其他人,希望小孩長大後也可幫助其他人。」

經過那麼多日下雨,遊行最終在好天氣之下結束。

