林書豪出席個人紀錄片座談會 望社區關注仇亞問題（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

華裔球星林書豪週末出席了個人紀錄片《38 at the Garden》座談會，林書豪表示．除了希望藉由影片，喚起從林來瘋時期打破亞裔族群的刻板印象外，也希望能讓外界重視這幾年因新冠疫情而興起的Asian Hate所帶來的傷害和影響。

走進時光隧道來到2012年，感受一下當時全美沈浸的Linsanity熱潮。

華裔球星林書豪的紀錄片《38 at the Garden》，影片一出，還入圍了奧斯卡最佳短片記錄獎，第一次從球員變演員的心情，對林書豪來說當然很不可思議。

林書豪說：「當我接到邀約電話，有一件事情在是否加入之前我很清楚，就是這不是只是一個選集，重新回顧林來瘋，是多麼立害去打贏湖人隊那樣的影片，這紀錄片是要有關社區的，這要有關的事情是比籃球大的，所以我就想說，好啊我們來做吧。」

片中故事主要環繞在2012林來瘋的突然興起，亞裔族群開始在美國社會有了不同的樣貌和可能性，到這幾年因為新冠疫情而深陷的Asian Hate，短短十年，卻有如此天壤之別的差距。

林書豪說：「因為我不常回去看我的表現集錦，所以十年之後再看，我覺得這真是瘋狂，這真不是發生在我身上的事情，因為真的很久了，但如果你跳到影片最後十分鐘，那是完全不同的感受，特別對我來說，看到一個小女孩，在如此年幼的年紀，從本質上感到自己不想要自己的皮膚顏色，那種衝擊是很不同的，所以當再次重看這部祭物片，就像你的精神橫跨了所有的情緒光譜，就像我可能感受到了林來瘋的快樂和驕傲，同樣也感受到這帶來了心碎的時刻，就像我們在今天所經歷到的。」

談到亞裔族群，林書豪也談到了刻板印象，從過去的開乾洗店，到如今的科技宅，趁著父親在場，林書豪也聊到了亞裔的教育和這樣的刻板印象應該如何被打破。

林書豪說：「當個父母，一件事情我的父母總是在提醒著我，就是他們愛我，不論我今天沒有拿到我想要的分數，或我打了場很糟的比賽，他們永遠都提醒我他們愛我，他們為我驕傲，我想這樣有依靠的安全感給了我信心，對我自己來說，縱使全世界都說我不夠好，所以我說作為父母，當你符合了你所有的標準時，你的孩子也許還是不知道你對他很驕傲，你很愛他，他們必須知道你是他們永遠不變的防線。」

至於外界傳得沸沸揚揚，林書豪到底會不會去台灣打球的動向問題，林書豪除了再次澄清，目前一切都還是謠言外，還是強調，現在只想好好跟家人過個農曆新年。

林書豪說：「我現在回家了，我正在享受一個假期，我只想好好跟我的家人一起過個農曆新年，我媽媽要回來了，所以到時候我會決定或再去思考，但現在對我，我已經打了很久的籃球了，我想現在對我最重要的事情，就是遠離不要再去想籃球的事，好好休息我的身心。」

這場舉辦在Chase Center的電影座談會，現場也吸引了數百位觀眾到場，加州州眾議員丁右立也響應了這樣的活動，希望亞裔人權能夠慢慢受到重視。

丁右立說：「這展現了有個目標偶像有多重要，針在新冠疫情期間的仇恨亞裔族群活動，林書豪是個非常好的表率，擁有她這樣的表率非常重要，給了我們一個機會，讓粉絲聽到這樣的聲音。」

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