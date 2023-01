林書豪出席個人紀錄片座談會 望社區關注仇亞問題（視頻）

【KTSF 林子皓報導】

華裔球星林書豪週末出席了個人紀錄片《38 at the Garden》座談會,林書豪表示.除了希望藉由影片,喚起從林來瘋時期打破亞裔族群的刻板印象外,也希望能讓外界重視這幾年因新冠疫情而興起的Asian Hate所帶來的傷害和影響。

走進時光隧道來到2012年,感受一下當時全美沈浸的Linsanity熱潮。

華裔球星林書豪的紀錄片《38 at the Garden》,影片一出,還入圍了奧斯卡最佳短片記錄獎,第一次從球員變演員的心情,對林書豪來說當然很不可思議。

林書豪說:「當我接到邀約電話,有一件事情在是否加入之前我很清楚,就是這不是只是一個選集,重新回顧林來瘋,是多麼立害去打贏湖人隊那樣的影片,這紀錄片是要有關社區的,這要有關的事情是比籃球大的,所以我就想說,好啊我們來做吧。」

片中故事主要環繞在2012林來瘋的突然興起,亞裔族群開始在美國社會有了不同的樣貌和可能性,到這幾年因為新冠疫情而深陷的Asian Hate,短短十年,卻有如此天壤之別的差距。

林書豪說:「因為我不常回去看我的表現集錦,所以十年之後再看,我覺得這真是瘋狂,這真不是發生在我身上的事情,因為真的很久了,但如果你跳到影片最後十分鐘,那是完全不同的感受,特別對我來說,看到一個小女孩,在如此年幼的年紀,從本質上感到自己不想要自己的皮膚顏色,那種衝擊是很不同的,所以當再次重看這部祭物片,就像你的精神橫跨了所有的情緒光譜,就像我可能感受到了林來瘋的快樂和驕傲,同樣也感受到這帶來了心碎的時刻,就像我們在今天所經歷到的。」

談到亞裔族群,林書豪也談到了刻板印象,從過去的開乾洗店,到如今的科技宅,趁著父親在場,林書豪也聊到了亞裔的教育和這樣的刻板印象應該如何被打破。

林書豪說:「當個父母,一件事情我的父母總是在提醒著我,就是他們愛我,不論我今天沒有拿到我想要的分數,或我打了場很糟的比賽,他們永遠都提醒我他們愛我,他們為我驕傲,我想這樣有依靠的安全感給了我信心,對我自己來說,縱使全世界都說我不夠好,所以我說作為父母,當你符合了你所有的標準時,你的孩子也許還是不知道你對他很驕傲,你很愛他,他們必須知道你是他們永遠不變的防線。」

至於外界傳得沸沸揚揚,林書豪到底會不會去台灣打球的動向問題,林書豪除了再次澄清,目前一切都還是謠言外,還是強調,現在只想好好跟家人過個農曆新年。

林書豪說:「我現在回家了,我正在享受一個假期,我只想好好跟我的家人一起過個農曆新年,我媽媽要回來了,所以到時候我會決定或再去思考,但現在對我,我已經打了很久的籃球了,我想現在對我最重要的事情,就是遠離不要再去想籃球的事,好好休息我的身心。」

這場舉辦在Chase Center的電影座談會,現場也吸引了數百位觀眾到場,加州州眾議員丁右立也響應了這樣的活動,希望亞裔人權能夠慢慢受到重視。

丁右立說:「這展現了有個目標偶像有多重要,針在新冠疫情期間的仇恨亞裔族群活動,林書豪是個非常好的表率,擁有她這樣的表率非常重要,給了我們一個機會,讓粉絲聽到這樣的聲音。」

