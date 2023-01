【KTSF 歐志洲報導】

國稅局宣布,受到暴雨、水淹和泥石流影響的加州居民,報稅截止日期延長到5月15日。

國稅局宣布,從1月23日開始接受國民就2022年的收入報稅,當局預計有1.68億人將會報稅,一些報稅軟件已經接受民眾報稅。

今年原本的報稅期限是4月18日,但是受到災情影響的加州居民,報稅期限將是5月15日。

國稅局宣佈,被聯邦緊急事務管理局列為受災地區的居民和商業,都會有更多時間報稅,灣區的所有縣都被列入災區,所以灣區居民都能夠延遲報稅。

國稅局也提醒民眾,要取得退稅的最快方式,是透過電子報稅,和將退稅數額直接存入銀行戶口中,而一般情形下,會在報稅後的21天內取得退稅款額。

國稅局也提醒民眾,可以到他們的網站了解更多詳情,網址是IRS.gov。

