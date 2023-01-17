佛州馬丁路德金紀念活動驚傳槍聲 8人中槍受傷

【KTSF 傅景竑報導】
佛羅里達州一場馬丁路德金紀念活動驚傳槍聲，警方在晚間證實有8人中槍，其中一人情況危急。
稍早在佛州Fort Pierce的Ilous Ellis公園有一場馬丁路德金紀念活動，有上千人，包括小孩在內集結參與，卻在5點20分突然傳出槍聲。
警方表示，有8名成人中槍，其中一人送醫後情況危急，另外還有4人在現場扭打時受傷，警方還未掌握涉案疑犯，但初步判定槍擊疑似是兩方人士糾紛而起，不排除槍手不止一人。
警官Brian Hester說：「當我們的代表進入現場時，看到的是一場混亂，有人躺在汽車後面，躺在他們能躲的任何東西後面，很難分辨誰是受害者，誰只是躲藏起來，當時我們警官開始救助多人，我們也把些人抬上車送醫。」
也有目擊者講述當時混亂的狀況。
目擊者Charlie Frank Matthews說：「前兩槍砰砰，然後就開始…，大約有1500人開始逃跑，我看到兩個人中彈。」
警方持續在調查這宗槍案，並與目擊者及社區人士合作。
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