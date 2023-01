佛州馬丁路德金紀念活動驚傳槍聲 8人中槍受傷

【KTSF 傅景竑報導】

佛羅里達州一場馬丁路德金紀念活動驚傳槍聲,警方在晚間證實有8人中槍,其中一人情況危急。

稍早在佛州Fort Pierce的Ilous Ellis公園有一場馬丁路德金紀念活動,有上千人,包括小孩在內集結參與,卻在5點20分突然傳出槍聲。

警方表示,有8名成人中槍,其中一人送醫後情況危急,另外還有4人在現場扭打時受傷,警方還未掌握涉案疑犯,但初步判定槍擊疑似是兩方人士糾紛而起,不排除槍手不止一人。

警官Brian Hester說:「當我們的代表進入現場時,看到的是一場混亂,有人躺在汽車後面,躺在他們能躲的任何東西後面,很難分辨誰是受害者,誰只是躲藏起來,當時我們警官開始救助多人,我們也把些人抬上車送醫。」

也有目擊者講述當時混亂的狀況。

目擊者Charlie Frank Matthews說:「前兩槍砰砰,然後就開始…,大約有1500人開始逃跑,我看到兩個人中彈。」

警方持續在調查這宗槍案,並與目擊者及社區人士合作。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。