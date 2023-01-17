灣區連場風暴終過去 本星期大致天晴（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區週末繼續受冬季風暴吹襲，造成停電及大樹倒塌，一架貨車在金門大橋上傾側，大橋一度需要關閉兩小時，國家氣象局預測，本星期大致天晴。

根據國家氣象局，週日晚上8點到週一早上8點，灣區廣泛地區都錄得超過1英寸降雨量，南灣聖荷西有1.18吋，東灣奧克蘭（屋崙）有1.38吋，舊金山（三藩市）就有1.17吋。

雖然雨勢較上幾股的風暴輕，但土壤的水份飽和度已經很高，足以造成大樹倒塌，及排水渠堵塞而引致水浸。

根據Mercury News報導，東灣Contra Costa縣的Brentwood市，週一清晨有市民的家中被3到4吋的積水淹沒，有需要撤離的市民希望這場風暴盡快完結。

而東灣柏克萊市週一早上發生泥石流，促使當局需要疏散大約十戶人家。

根據CalTrans，奧克蘭（屋崙）的13號公路上有一棵大樹倒塌，造成13號公路及24號公路交匯處的部分路段一度關閉。

國家氣象局表示，舊金山國際機場由去年10月至今，已錄得20英寸降雨量，只是用了四個月，就打破了一年平均降雨的紀錄。

經歷數個星期的風暴，當局預測本星期終於雨過天晴，除了星期三晚上會下雨，灣區整個星期都大致晴朗。

預測聖荷西週一晚氣溫會跌至最低華氏37度，東灣及中半島都在40度左右，而週二廣泛地區就會錄得最高華氏55度。

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