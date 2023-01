灣區連場風暴終過去 本星期大致天晴（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

灣區週末繼續受冬季風暴吹襲,造成停電及大樹倒塌,一架貨車在金門大橋上傾側,大橋一度需要關閉兩小時,國家氣象局預測,本星期大致天晴。

根據國家氣象局,週日晚上8點到週一早上8點,灣區廣泛地區都錄得超過1英寸降雨量,南灣聖荷西有1.18吋,東灣奧克蘭(屋崙)有1.38吋,舊金山(三藩市)就有1.17吋。

雖然雨勢較上幾股的風暴輕,但土壤的水份飽和度已經很高,足以造成大樹倒塌,及排水渠堵塞而引致水浸。

根據Mercury News報導,東灣Contra Costa縣的Brentwood市,週一清晨有市民的家中被3到4吋的積水淹沒,有需要撤離的市民希望這場風暴盡快完結。

而東灣柏克萊市週一早上發生泥石流,促使當局需要疏散大約十戶人家。

根據CalTrans,奧克蘭(屋崙)的13號公路上有一棵大樹倒塌,造成13號公路及24號公路交匯處的部分路段一度關閉。

國家氣象局表示,舊金山國際機場由去年10月至今,已錄得20英寸降雨量,只是用了四個月,就打破了一年平均降雨的紀錄。

經歷數個星期的風暴,當局預測本星期終於雨過天晴,除了星期三晚上會下雨,灣區整個星期都大致晴朗。

預測聖荷西週一晚氣溫會跌至最低華氏37度,東灣及中半島都在40度左右,而週二廣泛地區就會錄得最高華氏55度。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。