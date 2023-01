兔年郵票正式發行 舊金山亞洲藝術博物館舉行揭幕儀式（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

美國郵政每年都會發行特別郵票慶祝農曆新年,而今年新設計的兔年郵票,週四在舊金山(三藩市)亞洲藝術博物館正式發售。

週四在舊金山的發行儀式,一眾官員為新郵票揭幕,慶祝農曆新年,亦不少得有舞獅助興。

市長布里德表示,想籍住兔年向舊金山祝福。

布里德說:「我希望大家能看到慈悲、善良,和種種兔年所代表的價值觀,在舊金山面對經濟復甦的挑戰之際。」

台灣華裔的美國郵政署長甘達慶(Derek Kan)表示,19世紀的亞裔移民來到美國後,協助興建首條橫跨美國的鐵路,之後又經歷過二戰期間的日裔集中營,直至現在,美國郵政有超過4.9萬名亞裔職員,佔美國郵政總勞動力的8%,用農曆新年郵票去表達對亞裔文化的認同是再好不過。

甘達慶說:「這郵票是慶祝和提醒我們,關於美國的多元文化,特別是亞裔傳統,兔年代表好運,這是國家現時所需要的。」

亞太傳統文化月創辦人兼會長鄭可欣(Claudine Cheng)表示,新的兔年郵票與過去的傳統設計不同,近幾年的設計靈感都受到面具的影響。

鄭可欣說:「但最重要的是繼續這個計劃,設計無論是怎樣都好,這都是表揚我們的文化,大家都知道是兔年,這是很好的。」

揭幕儀式過後,兔年郵票亦正式發售,買郵票的隊伍大排長龍,美國郵政署長亦為市民簽名。

