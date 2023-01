【有線新聞】

世衛更新對感染新型冠狀病毒的管理指引,建議縮短隔離期。

新建議指有病徵的人應隔離10天,而非對上一次更新時提出的10加3,即再隔離最少3天、確認沒有病徵,沒有病徵者則建議隔離5天。

解除隔離的建議標準,則由原本相隔24小時兩次核酸陰性,改以快測作標準、縮短隔離期。

