新一輪風暴持續到週末 週六將有強風吹襲

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區在星期五早上又再下雨,國家氣象局表示,新一輪的風暴會持續到週末,呼籲市民注意陣風、大浪、洪水和樹木倒塌的狀況,近日一系列的風暴,已導致19人死亡,州長紐森指風暴災情遍佈全加州,規模前所未見,要求總統拜登宣佈加州出現重大災難事件。

國家氣象局發布了從星期五早上6點至中午12點6小時總降雨量,報告顯示,舊金山(三藩市)和San Mateo在6小時之間的降雨量不到半英吋,而聖荷西不到0.1吋。

當局預測星期五晚,聖荷西,舊金山和奧克蘭(屋崙)的降雨量會是4分之1到半吋之間,Half Moon Bay和Pacifica等地的海岸降雨量會是半英吋,預測東灣的雨量將較少。

當局向沿海地區發出水浸預警,由星期六凌晨3點至星期一早上9點生效。

氣象學家又表示,週六的情況是當局主要擔憂,因為有一股新和更強大的冷鋒來到,由週六早上帶來強風,陣風風速可高達每小時50英里。

當局向灣區發出強風預警,由週六清晨4點至中午12點生效,週日可能轉趨溫和,但預計雨勢將持續,預測潮濕天氣將持續到下週四。

當局指,儘管風雨次數較少,但由於土壤水份飽和,樹木更容易倒塌,已經上升的水位可能會升到更高。

由於出現坑洞的關係,加州運輸部週四起,92號公路從Skyline Blvd到Pilarcitos Creek Rd雙向全線封閉,未有重開時間表。

而在內華達山脈,當局發布了從週六凌晨4點到週二上午10點的冬季風暴警告,警告說旅行會變得非常困難,甚至不可能,預計太浩湖會有1到2英尺的積雪,7,000英尺以上,海拔高度的地方會有3到5呎的積雪。

州府表示,風暴對社區帶來的威脅仍會持續。

州長辦公室緊急服務主任Nancy Ward說:「惡劣天氣仍未結束,對社區的威脅仍在,水位持續上升,即使在這些風暴過後,風暴帶來的影響很重大。」

州府表示,近日的一系列風暴已導致19人死亡。

州長紐森指,風暴災情遍佈全加州,規模前所未見。

紐森說:「記住,加州人口是21個州的人口總和,我們面對的災情規模是前所未見的,明天在中谷,昨天在中部沿岸,過去幾天在北加州,所以我們要求總統拜登宣佈加州出現重大災難事件。」

紐森和多名代表加州的國會眾議員敦促總統拜登宣佈加州出現重大災難事件,以便受風暴影響的市民和公共基礎設施,可以獲得聯邦援助資金。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。