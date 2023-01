美國國債下週四將達上限 白宮呼籲新一屆國會勿玩弄政治把戲

【KTSF 張麗月報導】

美國國債上限將於下星期四到期,白宮呼籲新一屆國會不要玩弄政治把戲,必須無條件提高或暫停國債上限,白宮說在國債上限問題,並無談判餘地,財長耶倫就警告說,如果國會不採取行動,美國最快會在6月出現債務違約,屆時就會引來金融動盪。

美國是在2021年12月提高國債上限到31.4萬億元,而美國的債務下星期四就會觸及這個上限,美國的法律規定,必須由國會立法決定提高或終止國債上限,因此白宮週五呼籲新一屆國會不要玩政治把戲,必須無條件處理國債上限,白宮強調,國債上限問題沒有談判的餘地。

由於新一屆國會眾議院改由共和黨控制,而參議院就繼續由民主黨主導,預料國債上限問題,國會兩院兩黨可能要面對一番惡鬥,眾議院共和黨人已經表明,約束拜登政府的開支,是他們優先處理的項目之一。

財長耶倫已經致信國會眾議長麥卡錫,催促國會議員及時行動,去提高或終止國債上限,否則財政部的借款授權用盡。

聯邦財政部週五也表示,如果國會不採取行動,美國有可能最快在6月就出現債務違約,屆時就可能會損害美國經濟,甚至引發全球金融動盪。

國會是在1917年首次設立國債上限制度,以限制政府的借貸,同時定期檢視政府的開支情況,在過百年來,國會曾經無數次修改債務上限,以避免聯邦債務出現違約。

