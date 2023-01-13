美國國債下週四將達上限 白宮呼籲新一屆國會勿玩弄政治把戲

January 13, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF 張麗月報導】

美國國債上限將於下星期四到期，白宮呼籲新一屆國會不要玩弄政治把戲，必須無條件提高或暫停國債上限，白宮說在國債上限問題，並無談判餘地，財長耶倫就警告說，如果國會不採取行動，美國最快會在6月出現債務違約，屆時就會引來金融動盪。

美國是在2021年12月提高國債上限到31.4萬億元，而美國的債務下星期四就會觸及這個上限，美國的法律規定，必須由國會立法決定提高或終止國債上限，因此白宮週五呼籲新一屆國會不要玩政治把戲，必須無條件處理國債上限，白宮強調，國債上限問題沒有談判的餘地。

由於新一屆國會眾議院改由共和黨控制，而參議院就繼續由民主黨主導，預料國債上限問題，國會兩院兩黨可能要面對一番惡鬥，眾議院共和黨人已經表明，約束拜登政府的開支，是他們優先處理的項目之一。

財長耶倫已經致信國會眾議長麥卡錫，催促國會議員及時行動，去提高或終止國債上限，否則財政部的借款授權用盡。

聯邦財政部週五也表示，如果國會不採取行動，美國有可能最快在6月就出現債務違約，屆時就可能會損害美國經濟，甚至引發全球金融動盪。

國會是在1917年首次設立國債上限制度，以限制政府的借貸，同時定期檢視政府的開支情況，在過百年來，國會曾經無數次修改債務上限，以避免聯邦債務出現違約。

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