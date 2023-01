特朗普旗下兩公司被控稅務詐騙等罪 被罰款160萬

【KTSF 張麗月報導】

前總統特朗普旗下兩間公司被控的17項重罪,包括稅務欺詐,以及虛報商業紀錄文件等罪名成立,被判罰款合共160萬元。

根據紐約法例,這個是最高的可能判罰,特朗普旗下這兩間公司,可以有14天時間去支付160萬元罰款。

分析指,這個罰款額,相對特朗普集團來說雖然是微不足道,但可能會影響集團的聲譽、做生意的能力、獲取貸款和取得合約等,在本案,特朗普家族沒有人被檢控。

另外,特朗普集團前財務長Allen Weisselberg,在過去15年被控從事稅務欺詐活動案件,他轉做控方證人,去年8月對15項控罪認罪,獲得減刑,只是判監5個月,由於行為良好,實際上他只需坐監大約100天,他也要退回200萬元稅款。

此外,紐約州司法部長指控特朗普等人對集團旗下的物業市值作大而從中得益,提出民事訴訟,Weisselberg也是這件案的被告。

