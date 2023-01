國稅局1月23日開始接受民眾報稅

【KTSF】

國稅局週四宣布將於1月23日星期一開始接受民眾報稅,而截止報稅日期是4月18日,加州受冬季風暴影響的受害人,報稅截止日期可以延長至5月15日。

國稅局預期,今年會收到超過1.68億份個人報稅表,而最快收到退稅的方法就是透過電子報稅,以及使用直接轉賬方式拿到退稅款項,避免郵寄紙張報稅表。

國稅局表示,在報稅季節,今年特別訓練數以千計新的人手負責接聽電話,解答民眾的諮詢。

另外,國稅局網站上的免費Free File報稅服務,在週五開始開放給民眾報稅,而提供報稅服務參與的公司,收到民眾的報稅資料後,就會在1月23起透過電子方式轉交給國稅局。

申請人只要在2022年年收入少過7.3萬元,就可以享用這項免費報稅服務。

