國稅局1月23日開始接受民眾報稅

January 13, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF】

國稅局週四宣布將於1月23日星期一開始接受民眾報稅，而截止報稅日期是4月18日，加州受冬季風暴影響的受害人，報稅截止日期可以延長至5月15日。

國稅局預期，今年會收到超過1.68億份個人報稅表，而最快收到退稅的方法就是透過電子報稅，以及使用直接轉賬方式拿到退稅款項，避免郵寄紙張報稅表。

國稅局表示，在報稅季節，今年特別訓練數以千計新的人手負責接聽電話，解答民眾的諮詢。

另外，國稅局網站上的免費Free File報稅服務，在週五開始開放給民眾報稅，而提供報稅服務參與的公司，收到民眾的報稅資料後，就會在1月23起透過電子方式轉交給國稅局。

申請人只要在2022年年收入少過7.3萬元，就可以享用這項免費報稅服務。

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