加州司法部起訴三藥廠和三藥房刻意抬高胰島素藥價（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

患有糖尿病的人依賴胰島素,但有調查顯示,在美國,胰島素的價格可以是在加拿大的十倍,加州司法部週四正式起訴三間製藥廠和三間藥房刻意抬高藥價。

近年來,肯薩斯州、阿肯色州、密西西比州、明尼蘇達州和肯塔基州,已經起訴製藥廠和藥房。

2021年,RAND企業針對三十多個國家進行的調查發現,美國的胰島素價格是國外的十陪,胰島素在美國的平均售價是98元,而在加拿大的售價只是12元。

加州司法部長Rob Bonta指出,加州超過一成的人口,有超過300萬人診斷患有糖尿病,一些病人因為沒有足夠的錢買藥,而限制自己用藥的分量,威脅自身的生命。

加州衛生部的一份調查也發現,州內有4分之1的糖尿病患者沒有足夠的錢買藥。

Bonta週四宣布對三間製藥廠提出法律訴訟,其中包括Eli Lilly、Novo Nordisk和Sanofi,以及三間管理處方藥計劃的公司CVS Caremark、Express Scripts和OptumRx。

三間製藥廠製造全球超過90%的胰島素,而被起訴的三間藥房,則管理大約8成的處方藥計劃。

Bonta說:「這些公司積極的抬高,這個用來救命的藥的價格,他們非法的向病人過度收費,加州今天要確保這些公司付出大的代價。」

週四宣布的訴訟有兩個目標,一是控制超高的胰島素價錢,並停止非法和具欺詐性的商業行為,二是要取回加州病人過去多付出的藥費。

根據本地CBS電視台的報導,三家被告的藥廠拒絕評論這宗法律訴訟,但Novo Nordisk公司提供背景資料透露,他們的胰島素價錢過去五年有所下降,因為生產商提供不少的折扣和退款。

