加州司法部起訴三藥廠和三藥房刻意抬高胰島素藥價（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

患有糖尿病的人依賴胰島素，但有調查顯示，在美國，胰島素的價格可以是在加拿大的十倍，加州司法部週四正式起訴三間製藥廠和三間藥房刻意抬高藥價。

近年來，肯薩斯州、阿肯色州、密西西比州、明尼蘇達州和肯塔基州，已經起訴製藥廠和藥房。

2021年，RAND企業針對三十多個國家進行的調查發現，美國的胰島素價格是國外的十陪，胰島素在美國的平均售價是98元，而在加拿大的售價只是12元。

加州司法部長Rob Bonta指出，加州超過一成的人口，有超過300萬人診斷患有糖尿病，一些病人因為沒有足夠的錢買藥，而限制自己用藥的分量，威脅自身的生命。

加州衛生部的一份調查也發現，州內有4分之1的糖尿病患者沒有足夠的錢買藥。

Bonta週四宣布對三間製藥廠提出法律訴訟，其中包括Eli Lilly、Novo Nordisk和Sanofi，以及三間管理處方藥計劃的公司CVS Caremark、Express Scripts和OptumRx。

三間製藥廠製造全球超過90%的胰島素，而被起訴的三間藥房，則管理大約8成的處方藥計劃。

Bonta說：「這些公司積極的抬高，這個用來救命的藥的價格，他們非法的向病人過度收費，加州今天要確保這些公司付出大的代價。」

週四宣布的訴訟有兩個目標，一是控制超高的胰島素價錢，並停止非法和具欺詐性的商業行為，二是要取回加州病人過去多付出的藥費。

根據本地CBS電視台的報導，三家被告的藥廠拒絕評論這宗法律訴訟，但Novo Nordisk公司提供背景資料透露，他們的胰島素價錢過去五年有所下降，因為生產商提供不少的折扣和退款。

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