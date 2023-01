Monterey縣Salinas河水位急升 附近居民需緊急疏散

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區以南的Monterey縣連日暴雨令Salinas河水位急升,國家氣象局預測週四晚河流會氾濫,當地發出疏散令,因為Monterey半島可能會洪水圍困,變成一個島嶼。

灣區連日暴雨導致Salinas河的水位高漲,國家氣象局週四預測,Spreckels大道附近的Salinas河的水位下午將會急升,由凌晨4點的20.8英尺,預計到週四晚水位將超過會泛濫的24.4英尺。

包括68號和1號公路在內的主要公路可能會被水淹沒,這意味著Monterey、Pacific Grove、Pebble Beach和Carmel等地區的民眾,可能會被困在裡面,不能進出。

有當地居民表示,預計Spreckels地區很多居民已經撤離。

當地一名居民表示,上次見到這樣的洪水泛濫,已經是很久之前的事。

當地居民說:「這需要大量的水來覆蓋Davis,我以前只見過一次這樣的情況,大概是20年前左右。」

