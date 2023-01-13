Monterey縣Salinas河水位急升 附近居民需緊急疏散

【KTSF 張擎鳳報導】

灣區以南的Monterey縣連日暴雨令Salinas河水位急升，國家氣象局預測週四晚河流會氾濫，當地發出疏散令，因為Monterey半島可能會洪水圍困，變成一個島嶼。

灣區連日暴雨導致Salinas河的水位高漲，國家氣象局週四預測，Spreckels大道附近的Salinas河的水位下午將會急升，由凌晨4點的20.8英尺，預計到週四晚水位將超過會泛濫的24.4英尺。

包括68號和1號公路在內的主要公路可能會被水淹沒，這意味著Monterey、Pacific Grove、Pebble Beach和Carmel等地區的民眾，可能會被困在裡面，不能進出。

有當地居民表示，預計Spreckels地區很多居民已經撤離。

當地一名居民表示，上次見到這樣的洪水泛濫，已經是很久之前的事。

當地居民說：「這需要大量的水來覆蓋Davis，我以前只見過一次這樣的情況，大概是20年前左右。」

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