聯邦疾病控制及預防中心(CDC)和食品及藥物管理局(FDA)指,輝瑞(Pfizer)的新冠二價疫苗,可能與長者中風有關。

CDC和FDA發表聲明,指CDC的監測數據顯示,65歲或以上人士在接種Pfizer BioNTech二價加強疫苗後21日內,可能有較大機會出現缺血性中風,而Moderna二價疫苗未發現同類情況。

當局強調,相關數據未足以證明有實質臨床風險,仍需更多的調查和研究,暫時毋須更改接種建議,民眾可以繼續接種最新版本的新冠疫苗。

輝瑞和BioNTech表示知悉事件,但強調目前未有證據顯示,旗下的二價疫苗會引致中風。

