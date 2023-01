【KTSF】

奧克蘭(屋崙)警方週二晚逮捕了一名涉嫌開槍的男子,並在他的家中搜獲了20多把自製的手槍和攻擊性武器。

畫面中可以看到,這20多把槍中,一些看似有鮮豔顏色的玩具,有一把槍甚至有一個龍頭,遮蓋槍管。

警方表示,是在週二晚上大約7點45分接報有人開槍,警方隨後在Broadmoor View 3000號路段,看到一名身穿防彈衣的男子離開一所民宅,並在那裡的車道上找到子彈殼,將他拘留。

警方取得搜查令之後,在這名男子的住家立即見到兩支攻擊性來福槍,和數十個子彈殼,之後再找到至少20多支槍。

警方透露,這些全都是沒有編號的鬼槍,警方也在住宅中找到近20個子彈匣,幾支電擊槍和一台立體打印機。

警方呼籲民眾繼續舉報各種和槍支有關的罪行。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。