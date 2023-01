奧克蘭動物服務局舉辦特別收養活動 為50隻大狗找新家（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭(屋崙)動物服務局(Oakland Animal Services)指,院舍的狗隻數量不斷增加,所以週四起一連5日舉辦特別收養活動,目標是公眾收養50隻大狗。

奧克蘭動物服務局從星期四起至下星期一,舉辦一連5日的特別收養活動,目的是紓緩院舍內過度擠迫的情況,並避免為狗隻實施安樂死。

活動期間,除了免收150元的收養費外,收容所將延長營業時間,由星期五至下星期一,營業時間是中午12點至下午5點。

奧克蘭動物服務局主任Ann Dunn說:「我們現在真的太多狗了,我們的收容所最多可容納65隻大狗,現在有98隻,所以我們真的想給牠們找一些好住所。」

Ann Dunn表示,大狗需要更大的空間,和需要更多的食物,所以通脹和經濟壓力,也是主人棄養的原因,而且許多可負擔的出租房屋,通常不允許大狗或收取寵物費,這對低收入家庭來說可能是一個挑戰。

週四下午來收容所打算領養的人不少,領養人士Felicia說:「我從這動物收容所領養過其他狗,收容所太多狗了,寵物們需要一個好的家園,需要舒適的住所和照顧牠們的人。」

這一位領養人士表示,他家人的鬥牛犬上月離開了他們,一直在尋找一隻新狗,所以認為這是個好時機。

另一名領養者說:「牠很棒,我的家人一直在尋找另一隻鬥牛犬,我們喜歡牠,因為牠中等身形,看起來非常友好,並與其他狗相處得很好,所以我很高興今天能帶牠回家。」

奧克蘭動物服務局表示,自2019年以來,收容所沒有因為太過擠迫,而對任何動物實施安樂死,所以現時希望公眾能夠挺身而出,防止這情況發生。

如果大家想了解更多,可瀏覽網站:http://oaklandanimalservices.org

負責人呼籲大家,領養寵物的人要三思而後行,以及這個是一生一世的責任。

