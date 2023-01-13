奧克蘭動物服務局舉辦特別收養活動 為50隻大狗找新家（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

奧克蘭（屋崙）動物服務局（Oakland Animal Services）指，院舍的狗隻數量不斷增加，所以週四起一連5日舉辦特別收養活動，目標是公眾收養50隻大狗。

奧克蘭動物服務局從星期四起至下星期一，舉辦一連5日的特別收養活動，目的是紓緩院舍內過度擠迫的情況，並避免為狗隻實施安樂死。

活動期間，除了免收150元的收養費外，收容所將延長營業時間，由星期五至下星期一，營業時間是中午12點至下午5點。

奧克蘭動物服務局主任Ann Dunn說：「我們現在真的太多狗了，我們的收容所最多可容納65隻大狗，現在有98隻，所以我們真的想給牠們找一些好住所。」

Ann Dunn表示，大狗需要更大的空間，和需要更多的食物，所以通脹和經濟壓力，也是主人棄養的原因，而且許多可負擔的出租房屋，通常不允許大狗或收取寵物費，這對低收入家庭來說可能是一個挑戰。

週四下午來收容所打算領養的人不少，領養人士Felicia說：「我從這動物收容所領養過其他狗，收容所太多狗了，寵物們需要一個好的家園，需要舒適的住所和照顧牠們的人。」

這一位領養人士表示，他家人的鬥牛犬上月離開了他們，一直在尋找一隻新狗，所以認為這是個好時機。

另一名領養者說：「牠很棒，我的家人一直在尋找另一隻鬥牛犬，我們喜歡牠，因為牠中等身形，看起來非常友好，並與其他狗相處得很好，所以我很高興今天能帶牠回家。」

奧克蘭動物服務局表示，自2019年以來，收容所沒有因為太過擠迫，而對任何動物實施安樂死，所以現時希望公眾能夠挺身而出，防止這情況發生。

如果大家想了解更多，可瀏覽網站：http://oaklandanimalservices.org

負責人呼籲大家，領養寵物的人要三思而後行，以及這個是一生一世的責任。

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