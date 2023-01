本週末接連有三個風暴吹襲灣區 哪一天最大雨

【KTSF 黃恩光報導】

大家週五早上起床的時候,很有機會看見下雨,氣象局表示,這個週末會接連有三個風暴接踵而來,哪一天最大雨?

國家氣象局的氣象學家表示,週五早上日出時分,即是7點左右會開始下雨,不過週五雨勢不大,也不會大風。

氣象局關注的是星期六的風暴,預測會帶來1到2吋的降雨,而且會大風,風速超過30英里。

當局表示,星期六灣區很可能會水浸,第三波風暴星期日早上到中午時分來到,全日有機會下驟雨。

氣象局形容,這週末的三個風暴,是同一個低氣壓系統的三個浪,一浪接一浪,下個星期二應該不會下雨,而另一股風暴將於星期三來到。

近日連串的風暴帶來大量雨水,灣區多處高速公路以及街道,路面滲入雨水後受到破壞需要維修,大家開車之前最好上511網站查看路面情況避免塞車。

另外,國家氣象局在社交網站發布這段短片,呼籲駕駛者不要駛進水浸的地方。

