本週末接連有三個風暴吹襲灣區 哪一天最大雨

【KTSF 黃恩光報導】

大家週五早上起床的時候，很有機會看見下雨，氣象局表示，這個週末會接連有三個風暴接踵而來，哪一天最大雨？

國家氣象局的氣象學家表示，週五早上日出時分，即是7點左右會開始下雨，不過週五雨勢不大，也不會大風。

氣象局關注的是星期六的風暴，預測會帶來1到2吋的降雨，而且會大風，風速超過30英里。

當局表示，星期六灣區很可能會水浸，第三波風暴星期日早上到中午時分來到，全日有機會下驟雨。

氣象局形容，這週末的三個風暴，是同一個低氣壓系統的三個浪，一浪接一浪，下個星期二應該不會下雨，而另一股風暴將於星期三來到。

近日連串的風暴帶來大量雨水，灣區多處高速公路以及街道，路面滲入雨水後受到破壞需要維修，大家開車之前最好上511網站查看路面情況避免塞車。

另外，國家氣象局在社交網站發布這段短片，呼籲駕駛者不要駛進水浸的地方。

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