美國通脹繼續回落 12月份核心通脹率降至5.7%（視頻）

January 13, 2023 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
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【KTSF 張麗月報導】

美國最新數據顯示，通貨膨脹繼續回落，12月份的核心通脹率是5.7%，繼續下降，但仍然高過聯儲局2%的目標。

聯邦勞工部週四公佈最新數據顯示，通脹繼續回落，12月份整體消費物價指數（CPI）上升6.5%，低於11月份CPI的7.1%升幅，是一年半以來首次按月下跌。

在扣除波幅較大的食品和能源項目之後的核心CPI指數，按年上升5.7%，按月就上升0.3%。

通脹物價漸趨緩和，主要因為汽油售價已經從破紀錄高位回落，比前一個月下跌大約一成，12月燃油價格下跌16.6%，令能源指數下降4.5%。

不過，12月份的整體食品價格就上升10.4%，仍然保持在高位，其中雞蛋比2021年同期貴六成，部份原因是禽流感令雞蛋供應減少。

週四這份反映通脹概況的12月CPI數據，可以作為聯儲局本月底釐定利率政策時重要參考指標之一。

摩根士丹利的投資專家表示，今次的CPI數據再次證明，通脹正循著正確方向走，通脹似乎已經見頂，不過仍未走出困境，因為核心CPI徘徊在5.7%，仍然遠高過聯儲局定下2%目標。

他認為在通脹降回正常水平之前，聯儲局將會繼續推行加息政策。

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