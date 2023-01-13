Union City市議會迎來該市首位華裔市議員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Union City市議會去年11月的選舉迎來該市史上首個華裔市議員，帶您認識王耀明（Jeff Wang）。

代表東灣Union City第三區的市議員王耀明是來自中國的第一代移民，去年12月13日宣誓就職，再度創下該市歷史，繼2016年成為New Haven聯合校區首位華裔學區委員之後，如今又成為Union City首位華裔市議員，他談到2023的新年展望。

王耀明說：「第一個要去學習，怎麼樣把這個工作做好市議員，我會去上一些課、聽一些、學習，向老前輩學習，第二就是要集中把我當初承諾給我們市民的一些東西落實，比如說治安的問題、經濟的問題，還有擴大社會服務的問題

本身是共和黨籍的王耀明坦言，關注到該市治安問題惡化，認為必須加強警力並增加警察預算來因應。

王耀明說：「Union City的話，在疫情以後的話，可能因為經濟各方面不好，所以治安明顯下降，而且我們警力不足，所以我們第一件事情要恢復警力撥款，給警察撥款，然後儘可能把警察的全員招滿，然後減少犯罪率，因為安全是人權的第一需要。」

經濟問題方面，王耀明指出，該市雖然鄰近矽谷，本身卻沒有大型高科技公司，他主張應該吸引這些公司進駐。

王耀明說：「Amazon、Facebook，還有Tesla，我們都在它邊上，他們都沒有進來，所以我們的收入，財政收入很弱，所以我們必須要改善我們的經濟，能夠想辦法吸引這些高科技公司進來，然後提高我們市政的收如，才能提高更多治安和社區的服務。」

王耀明說，Union City是個族裔多元化的城市，沒有所謂的主要族裔，近年來亞裔人口明顯成長，他認為他成為該市首位華裔市議員，最大的意義在於反應多元聲音。

王耀明說：「這幾年的話，我們的印度裔和華裔，大量的進入Union City，我的加入能夠反應更多的不同的聲音，不同族裔的聲音，實際上也讓後面的一些華裔和其他的亞裔做一個榜樣。」

王耀明來自中國上海，畢業於華東師範大學，1984年來美留學並取得物理博士學位，他說他做為亞美教育聯盟共同創辦人，從推動反對加州公立大學招生，考量學生族裔背景的加州SCA5修憲法案，到控告哈佛大學訴訟等，都在為華裔學生的權益發聲，從事教育事業的他，在鼓勵學生參政的過程中，為了做榜樣才決定參選。

王耀明說：「在鼓勵這些孩子的時候，家長不支持，孩子沒有熱情，許多孩子就說我們華人家長，批評我們是斷了翅膀的母雞，他說你自己不會飛翔，然後逼著孩子去飛翔，當時我就覺得它們說得沒錯，我們必須帶他們，哪怕我們飛得再不好的話，至少要給他們一個示範。」

於是毫無從政經驗的他，2016年參選東灣New Haven聯合校區學區委員，而且一舉當選，如今在成功轉換跑道成為市議員，他給有心參政人士的建議是：「你要樹立一個目標，然後堅持不懈，只有在美國，你要樹立一個目標的話，不斷地努力，你會成功。」

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