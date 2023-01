Union City市議會迎來該市首位華裔市議員（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

東灣Union City市議會去年11月的選舉迎來該市史上首個華裔市議員,帶您認識王耀明(Jeff Wang)。

代表東灣Union City第三區的市議員王耀明是來自中國的第一代移民,去年12月13日宣誓就職,再度創下該市歷史,繼2016年成為New Haven聯合校區首位華裔學區委員之後,如今又成為Union City首位華裔市議員,他談到2023的新年展望。

王耀明說:「第一個要去學習,怎麼樣把這個工作做好市議員,我會去上一些課、聽一些、學習,向老前輩學習,第二就是要集中把我當初承諾給我們市民的一些東西落實,比如說治安的問題、經濟的問題,還有擴大社會服務的問題

本身是共和黨籍的王耀明坦言,關注到該市治安問題惡化,認為必須加強警力並增加警察預算來因應。

王耀明說:「Union City的話,在疫情以後的話,可能因為經濟各方面不好,所以治安明顯下降,而且我們警力不足,所以我們第一件事情要恢復警力撥款,給警察撥款,然後儘可能把警察的全員招滿,然後減少犯罪率,因為安全是人權的第一需要。」

經濟問題方面,王耀明指出,該市雖然鄰近矽谷,本身卻沒有大型高科技公司,他主張應該吸引這些公司進駐。

王耀明說:「Amazon、Facebook,還有Tesla,我們都在它邊上,他們都沒有進來,所以我們的收入,財政收入很弱,所以我們必須要改善我們的經濟,能夠想辦法吸引這些高科技公司進來,然後提高我們市政的收如,才能提高更多治安和社區的服務。」

王耀明說,Union City是個族裔多元化的城市,沒有所謂的主要族裔,近年來亞裔人口明顯成長,他認為他成為該市首位華裔市議員,最大的意義在於反應多元聲音。

王耀明說:「這幾年的話,我們的印度裔和華裔,大量的進入Union City,我的加入能夠反應更多的不同的聲音,不同族裔的聲音,實際上也讓後面的一些華裔和其他的亞裔做一個榜樣。」

王耀明來自中國上海,畢業於華東師範大學,1984年來美留學並取得物理博士學位,他說他做為亞美教育聯盟共同創辦人,從推動反對加州公立大學招生,考量學生族裔背景的加州SCA5修憲法案,到控告哈佛大學訴訟等,都在為華裔學生的權益發聲,從事教育事業的他,在鼓勵學生參政的過程中,為了做榜樣才決定參選。

王耀明說:「在鼓勵這些孩子的時候,家長不支持,孩子沒有熱情,許多孩子就說我們華人家長,批評我們是斷了翅膀的母雞,他說你自己不會飛翔,然後逼著孩子去飛翔,當時我就覺得它們說得沒錯,我們必須帶他們,哪怕我們飛得再不好的話,至少要給他們一個示範。」

於是毫無從政經驗的他,2016年參選東灣New Haven聯合校區學區委員,而且一舉當選,如今在成功轉換跑道成為市議員,他給有心參政人士的建議是:「你要樹立一個目標,然後堅持不懈,只有在美國,你要樹立一個目標的話,不斷地努力,你會成功。」

