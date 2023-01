【KTSF】

《紐約時報》週四報導,原來聯邦調查局(FBI)在去年秋天,已經開始調查有關中國在美國設立所謂「101僑警站」的事。

《紐約時報》的最新報導指,FBI的反間諜人員與紐約Brooklyn聯邦檢察處,聯手搜查紐約市曼哈頓華埠一棟六層大樓,因為裡面三樓一間貼有「美國長樂公會」名字的辦公室,涉嫌開設「101」中國海外警察站。

報導指,這項搜查行動標誌著國際加緊應對中國動用警力,在境外對中國公民執法。

加拿大與荷蘭已經要求中方立即關閉在加、荷兩國境內的這些僑警站,終止在他們國境內的中國警方行動,而FBI在紐約的搜查及扣押行動,是至今已知的第一個政府公權力採取行動的例子。

駐美中國大使館日前淡化事件的嚴重性,指僑警站只是協助中國僑民辦理一些普通手續,例如為他們的中國駕駛執照續期等。

