北灣汽車被洪水淹沒一人遇害 死者證實是華裔婦人（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

警方早前在北灣Sonoma縣一架被洪水淹沒的車上尋獲一名女死者,之後確定為43歲華裔女子Daphne Fontino。

Sonoma縣警週三公佈,週二於Forestville一架被洪水淹沒的車內尋獲一具女性屍體,死者是43歲的Ukiah華裔居民Daphne Fontino。

Daphne冠夫姓前為Daphne Fong,據舊金山(三藩市)紀事報報導,Daphne Fong出生於上海,之後與家人搬到香港,並在16歲來到美國唸書,與丈夫Marc Fontino是在舊金山華人信義會結識,並在2007年結婚,他們育有三個孩子,分別為14、12及9歲。

Daphne的社交帳號自我介紹欄還寫著,家庭對她來說是一切,她有三個美麗的孩子,還有她恩愛的丈夫Marc。

兩夫妻在北灣從事運輸服務業,為病人提供醫院接送服務。

事發當天,Daphne就是開著Prius前往Graton載客時,在Trenton-Healdsburg路上遇到洪水,據警方表示,Daphne在上午10點多曾撥打911求救,但電話訊號中斷後,無人再接聽。

本台也聯繫上Daphne的家屬,Marc的妹妹Jennifer Dean表示,哥哥遭受相當大的打擊,也在募捐平台GoFundMe上發起眾籌幫助家人,辦理Daphne的身後事,網址:https://www.gofundme.com/f/daphne-fontinos-family-funeral-arrangements。

近日一連串的大氣河風暴,為灣區各地帶來嚴重災害,但也帶走Fontino一家人再團聚的機會。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。