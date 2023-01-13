北灣汽車被洪水淹沒一人遇害 死者證實是華裔婦人（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

警方早前在北灣Sonoma縣一架被洪水淹沒的車上尋獲一名女死者，之後確定為43歲華裔女子Daphne Fontino。

Sonoma縣警週三公佈，週二於Forestville一架被洪水淹沒的車內尋獲一具女性屍體，死者是43歲的Ukiah華裔居民Daphne Fontino。

Daphne冠夫姓前為Daphne Fong，據舊金山（三藩市）紀事報報導，Daphne Fong出生於上海，之後與家人搬到香港，並在16歲來到美國唸書，與丈夫Marc Fontino是在舊金山華人信義會結識，並在2007年結婚，他們育有三個孩子，分別為14、12及9歲。

Daphne的社交帳號自我介紹欄還寫著，家庭對她來說是一切，她有三個美麗的孩子，還有她恩愛的丈夫Marc。

兩夫妻在北灣從事運輸服務業，為病人提供醫院接送服務。

事發當天，Daphne就是開著Prius前往Graton載客時，在Trenton-Healdsburg路上遇到洪水，據警方表示，Daphne在上午10點多曾撥打911求救，但電話訊號中斷後，無人再接聽。

本台也聯繫上Daphne的家屬，Marc的妹妹Jennifer Dean表示，哥哥遭受相當大的打擊，也在募捐平台GoFundMe上發起眾籌幫助家人，辦理Daphne的身後事，網址：https://www.gofundme.com/f/daphne-fontinos-family-funeral-arrangements。

近日一連串的大氣河風暴，為灣區各地帶來嚴重災害，但也帶走Fontino一家人再團聚的機會。

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