加州經過連場暴雨 兩大水庫儲水量大大提升

【KTSF 尹晉豪報導】

加州水資源部週五舉行網上會議，討論有關對付洪水的更新行動，以及水庫儲水的情況。

加州近期經歷了一系列的風暴，多地發生了嚴重的洪水，加州水資源部表示，週五第7場的風暴結束後，隨後會有第8場和第9場的風暴來臨，由於河流會隨著風暴而波動，保持高水位，所以即使在停雨後，亦要持續關注堤壩和其他防洪基礎設施，而大雨亦會為山坡造成危險條件，他們亦提提市民時刻留意天氣提醒和任何警示。

加州水資源部洪水管理經理Jeremy Arrich說：「目前加州有七個地點，預計將超過洪水水位，有23個地點會進入監測階段，預計未來5天內。」

他表示，未來日子會主要關注北灣、Santa Cruz以及沙加緬度等的河流區域，他又指，當局已經向全州19個縣運送了抗洪物資和設備，當中超過74萬個沙包、3,000英尺的加固牆等，亦在週四部署了12名抗洪專家，持續協調來保護公共安全。

另一方面，加州的水庫在接連的風暴中，也從乾涸恢復過來，加州最大的兩個水庫Shasta Lake和Lake Oroville水量亦大大提升。

加州水資源部水務營運經理Molly White說：「目前全州水庫蓄水量，約為歷史平均水平的87%，我們在本週稍早些時候進行了討論，一開始是81%，所以風暴活動肯定提升儲水量。」

至於增加地下水補給方面，當局指地下水佔加州供水總量30%到60%，希望未來增加50萬英畝尺的容量，來實現長期穩定的供水。

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