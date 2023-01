加州經過連場暴雨 兩大水庫儲水量大大提升

【KTSF 尹晉豪報導】

加州水資源部週五舉行網上會議,討論有關對付洪水的更新行動,以及水庫儲水的情況。

加州近期經歷了一系列的風暴,多地發生了嚴重的洪水,加州水資源部表示,週五第7場的風暴結束後,隨後會有第8場和第9場的風暴來臨,由於河流會隨著風暴而波動,保持高水位,所以即使在停雨後,亦要持續關注堤壩和其他防洪基礎設施,而大雨亦會為山坡造成危險條件,他們亦提提市民時刻留意天氣提醒和任何警示。

加州水資源部洪水管理經理Jeremy Arrich說:「目前加州有七個地點,預計將超過洪水水位,有23個地點會進入監測階段,預計未來5天內。」

他表示,未來日子會主要關注北灣、Santa Cruz以及沙加緬度等的河流區域,他又指,當局已經向全州19個縣運送了抗洪物資和設備,當中超過74萬個沙包、3,000英尺的加固牆等,亦在週四部署了12名抗洪專家,持續協調來保護公共安全。

另一方面,加州的水庫在接連的風暴中,也從乾涸恢復過來,加州最大的兩個水庫Shasta Lake和Lake Oroville水量亦大大提升。

加州水資源部水務營運經理Molly White說:「目前全州水庫蓄水量,約為歷史平均水平的87%,我們在本週稍早些時候進行了討論,一開始是81%,所以風暴活動肯定提升儲水量。」

至於增加地下水補給方面,當局指地下水佔加州供水總量30%到60%,希望未來增加50萬英畝尺的容量,來實現長期穩定的供水。

