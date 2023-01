強大風暴重創加州供電系統 Santa Cruz縣有居民已斷電兩週

【KTSF 王蔚報導】

強大的冬季風暴給加州的供電系統造成重創,樹木倒塌壓倒電線,甚至電線桿也被撞倒,全加州一度有超過40萬人斷電,其中絕大多數在北加州,Santa Cruz縣Zayante地區的居民已經斷電兩週了。

由於斷電,Zayante地區的人們已經在沒有互聯網和電話服務的情況下,度過兩週的時間。

Zayante消防局長Dan Walters說:「我們今天開車去幫助就醫,因為有人需要去醫院,而且他無法對外聯繫,只能開車到消防局,幸運的是他被及時送醫。」

在某些地區,倒下的電線和大樹,令嘗試恢復電訊服務的Xfinity工程人員被迫折返。

這是Santa Cruz山區Lompico路的一個私人區域,被洪水沖刷,14間房子的社區遭到破壞,道路損毁,居民們正在竭力準備物資,以應對即將到來的下一場風暴。

Zayante居民Nate McCord說:「一個人說他看到一個鄰居,開車穿過沖刷區,他們在地面凸起的一側放了一些原木,然後就勉强地通過。」

但對於那些不願意冒險的人來說,只能依靠災區另一側能開車的人去獲得物資,然後帶回家。

一個婦女用手推車拉著她的補給品,走了大約4分之1英里的路回去。

Walters說:「是的,脾氣越來越暴躁,人們越來越累了,我們開始看到居民自己動手,帶著電鋸出來清理道路。」

對於那些能夠在星期四早上下山的人,就可以拿到救濟食物。

Santa Cruz縣Second Harvest食物庫發言人Mira Haslam說:「非常熱心地把所有的食物分發給災民,我希望他們都能在封路等情況下度過難關。」

Second Harvest食物庫與太平洋煤電公司(PG&E)合作分發食品、電池組和其它用品給受災的人。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。