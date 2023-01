機密檔案事件對拜登政治前景有多大衝擊

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部長委任一名特別檢察官,調查總統拜登分別在私人圖書館和私人寓所被發現藏有機密檔案文件,究竟事件對拜登的衝擊有多大呢?

聯邦司法部長加蘭委任一名特別檢察官,調查總統拜登處理機密檔案文件的手法是否有違反法例。

有部份民主黨人公開和私底下承認,這次震撼發展,是在不適當時候分散注意力,令到對付特朗普更加棘手,特朗普本身也同樣正面對特別檢察官調查他處理機密文件的手法。

分析指,從公眾角度來看,拜登指特朗普處理機密文件的手法是「不負責任」,但拜登何嘗不是面對被指虛偽和欠缺透明,無論如何,特別檢察官調查拜登處理機密文件案,令拜登面對法律訴訟的不確定前景,也有可能重新激發民主黨人辯論,究竟拜登是否應該競選連任。

因此分析認為,拜登和特朗普分別面對特別檢察官調查兩人處理機密文件案,雖然法律上有差別,但對選民來說情況是類似,如果拜登和特朗普都出來競選,兩項機密文件案調查可能會影響2024年大選的面貌。

另外,拜登將於下月7號到國會發表國情咨文,共和黨新任議長麥卡錫在邀請信中指,新一年帶來新國會,隨之而來的責任是努力建設一個經濟強大及安全的國家,以及一個負責任的政府,白宮發言人表示,拜登總統已經接受麥卡錫的邀請,期待到國會發表國情咨文。

