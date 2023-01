美國南部受龍捲風吹襲 阿拉巴馬災情嚴重

【有線新聞】

美國南方受龍捲風吹襲,其中阿拉巴馬州災情嚴重,至少6人死亡,10多人受傷。幾十間屋受破壞,幾萬戶一度停電。

在阿拉巴馬州奧陶加縣,巨型龍捲風過境,肆虐社區。近50間房屋被破壞,包括流動車屋,多人喪生。

州首府蒙哥馬利以西80公里,以民權運動聞名的塞爾馬市,亦是重災區。房屋受破壞,汽車被吹翻,折斷的樹枝及雜物散落一地。氣象部門指吹襲當地的龍捲風,至少橫掃了80多公里 ,在七個縣造成破壞。

有劫後餘生的民眾,描述龍捲風來襲時,依然心有餘悸,她說:「天啊,我們差點就死了,你們明白嗎?我們全部人差點死了,我們不得不跑去找掩護,我們要避難,跳進櫃裡躲避。」

美國南部周四天氣惡劣,出現多股龍捲風,電線杆亦被吹倒,阿拉巴馬州一度有逾4萬戶停電。

肯塔基州的默瑟縣亦受龍捲風吹襲,樹木及房屋被破壞,電力供應受影響。

佐治亞、密西西比等區內多個州均有發出龍捲風警告。

