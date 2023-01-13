美國南部受龍捲風吹襲 阿拉巴馬災情嚴重

【有線新聞】

美國南方受龍捲風吹襲，其中阿拉巴馬州災情嚴重，至少6人死亡，10多人受傷。幾十間屋受破壞，幾萬戶一度停電。

在阿拉巴馬州奧陶加縣，巨型龍捲風過境，肆虐社區。近50間房屋被破壞，包括流動車屋，多人喪生。

州首府蒙哥馬利以西80公里，以民權運動聞名的塞爾馬市，亦是重災區。房屋受破壞，汽車被吹翻，折斷的樹枝及雜物散落一地。氣象部門指吹襲當地的龍捲風，至少橫掃了80多公里 ，在七個縣造成破壞。

有劫後餘生的民眾，描述龍捲風來襲時，依然心有餘悸，她說：「天啊，我們差點就死了，你們明白嗎？我們全部人差點死了，我們不得不跑去找掩護，我們要避難，跳進櫃裡躲避。」

美國南部周四天氣惡劣，出現多股龍捲風，電線杆亦被吹倒，阿拉巴馬州一度有逾4萬戶停電。

肯塔基州的默瑟縣亦受龍捲風吹襲，樹木及房屋被破壞，電力供應受影響。

佐治亞、密西西比等區內多個州均有發出龍捲風警告。

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