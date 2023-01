專家指加州要擺脫乾旱 必須對儲水設施做更多投資（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

針對加州目前面對的連場暴風雨,有環境學專家認為,這突顯了加州在儲水方面的基礎設施,還需要做更多的投資,而一個有豐沛雨水的雨季,暫時還不能讓加州擺脫乾旱。

聖荷西州大環境學部門主席和教授高彬表示,今年帶有多場豪雨的雨季,一方面提升了人們對應的方式,例如僱主容許僱員居家上班,還有人們懂得怎樣取得關於下雨和淹水的訊息,但是也要加州研究如何能夠在乾旱中有效地收取這些雨水。

高彬說:「我們在北加州要如何使用這些雨水,因為老舊的基礎設施,我們無法有效的收集這些雨水,比如說將這些額外的雨水,存放在地下水補給盆地,來補充我們的含水層。」

泥土取得足夠水份,剩餘的雨水流入海灣和海中,但這些水其實是可以收集來做飲用等用途,一般人以為水是來自水庫,但灣區一半的用水是來自地下水,人們看不見的地方。

高彬說:「我們可以研究哪些地方有好的輸水功能,有所需要的泥土,把雨水引到這些地方,目標是要放慢水流、將這些水擴散並引到較深的地方。」

高彬補充,因為氣候變化,Sierra山區的積雪更早融化,收集雨水的工作也更加重要。

至於連場豪雨會否結束乾旱?

高彬說:「我對逐漸結束乾旱有一定的樂觀,但是我們現在的乾旱處境,是過去幾十年導致的情況,所以要走出乾旱,一個有大降雨的雨季還不足夠。」

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。