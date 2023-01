Sonoma縣汽車被洪水淹沒 車上發現女屍

【KTSF 毛皓延報導】

北灣Sonoma縣的搜救人員,在一架被洪水淹沒的車上發現一具女性屍體,加州目前已有18人因為連串的大氣河風暴而喪命。

根據Sonoma縣警調度員週二早上約10點接報,有人報稱有水湧入車中,之後電話就斷了線,調度員嘗試幾次向對方回電,但都沒有人接聽。

當局隨即聯同加州公路巡警及消防局派出直升機及水警,去到Forestville的Trenton-Healdsburg Road6000號路段進行搜救。

搜救行動直至日落因安全理由而暫停,搜救人員再於週三早上約6點,天一光就返回到現場繼續搜救,最終在約7點46分,搜救人員發現距離路邊大約100碼,有一架車被8至10英呎的積水淹沒,水警隨即潛到水中,在車上發現一名女子的屍體。

搜救人員之後將死者屍體移出,法醫隨後確認死者是43歲的Ukiah居民Daphne Fontino。

截至目前,加州已有18人在風暴中喪生,包括被雷電擊中及路面濕滑造成的車禍。

