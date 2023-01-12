灣區週四料大部時間多雲 週五至周末再降雨（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區星期二經歷過冰雹和雷電的天氣之後，星期三持續有風雨，北灣情況最為嚴重，究竟什麼時候會停雨呢？

國家氣象局表示，自上年12月26日至星期三一系列大氣河風暴之後，加州平均降水量為8.61吋，而舊金山（三藩市）過去15天的降雨量超過12吋，是161年來第三高的降雨量。

下雨天還未結束，預計本星期還會有風暴來到，北灣的洪水預警從星期三早上7點至星期四中午12點有效，當局預報至星期五，可能持續有雷暴和驟雨，星期四大部分時間多雲，但預測晚間會下雨，而在週末將會有較強的降雨，可能會有雷暴和不穩定的天氣。

但截至目前，雷暴發生的機率較低，太慨在10%至15%左右。

國家氣象局氣象學家說：「星期五會下雨，但晚上可能會下大雨，星期六會有較大的降雨量，超過一吋甚至多達兩吋，星期五晚到星期六早上下雨

氣象局預測，下星期初仍然會有風雨，但雨勢會減弱，當局呼籲市民可以通過應用程序mPing，向當局提出有關冰雹、洪水、雨水和風害的報告。

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