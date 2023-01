灣區週四料大部時間多雲 週五至周末再降雨（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

灣區星期二經歷過冰雹和雷電的天氣之後,星期三持續有風雨,北灣情況最為嚴重,究竟什麼時候會停雨呢?

國家氣象局表示,自上年12月26日至星期三一系列大氣河風暴之後,加州平均降水量為8.61吋,而舊金山(三藩市)過去15天的降雨量超過12吋,是161年來第三高的降雨量。

下雨天還未結束,預計本星期還會有風暴來到,北灣的洪水預警從星期三早上7點至星期四中午12點有效,當局預報至星期五,可能持續有雷暴和驟雨,星期四大部分時間多雲,但預測晚間會下雨,而在週末將會有較強的降雨,可能會有雷暴和不穩定的天氣。

但截至目前,雷暴發生的機率較低,太慨在10%至15%左右。

國家氣象局氣象學家說:「星期五會下雨,但晚上可能會下大雨,星期六會有較大的降雨量,超過一吋甚至多達兩吋,星期五晚到星期六早上下雨

氣象局預測,下星期初仍然會有風雨,但雨勢會減弱,當局呼籲市民可以通過應用程序mPing,向當局提出有關冰雹、洪水、雨水和風害的報告。

