亞洲藝術博物館館長許杰獲邀加入國立亞太裔歷史文化博物館可行性研究委員會（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

國會通過並由總統拜登簽署立法建立國立亞太裔歷史文化博物館可行性研究委員會,前國會眾議長普洛西委任舊金山亞洲藝術博物館館長許杰加入這個委員會。

自2008年擔任舊金山亞洲藝術博物館館長的許杰,是在12月獲普洛西的邀請,加入國立亞太裔歷史文化博物館可行性研究委員會。

許杰說:「我當時接到這消息深感榮幸,因為建立國立亞太歷史文化博物館,是我們整個社區、全美亞太裔社區一件重要的事情,不光是為我們這一代人,更重要的是為將來的後代,使得我們亞太裔的歷史文化等多方面的貢獻,在美國的歷史上,有自己能夠立足的地位,使美國的歷史更為完整,使美國的將來更為健康、樂觀。」

委員會的工作包括選址、內容把控和經費籌措,包括營運計劃和如何把美國亞太裔歷史講好,預計耗時一年半的時間。

許杰表示,第一階段的研究工作,是必須向已經建成的國立非洲裔歷史文化博物館,還有在籌建中的拉美裔歷史文化博物館,和婦女歷史文化博物館學習,並也將聆聽各社區的聲音,以公平、透明和包容的態度來說亞太裔的故事。

參與研究委員會的工作,許杰也表示藉此提升舊金山亞洲藝術博物館的地位。

許杰說:「在舊金山亞洲藝術博物館的工作,使得我有這樣的機會,做全國性的項目,多一個義務、自願性的工作,我也希望這工作也更加提升舊金山亞洲藝術博物館的知名度,是我們亞洲藝術博物館更進入我們的社區、全國和世界的心目之中。」

