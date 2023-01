山景城男子涉嫌綁架和強姦女子被捕

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Mountain View警方指,一名32歲男子涉嫌將一名女子帶回公寓並毆打和強姦,他因涉嫌綁架和強姦被捕。

警方稱32歲的Henry Bermudez,涉嫌在上週六晚上將一名女子帶回他的公寓,並強姦和毆打她。

官員指,女子在第二天早上被發現,警方稱在週日早上9點左右,一群人攔下了當地一名巡警,報告在前一天晚上,同行的一名女子失蹤,他們其後在市中心一帶找到受害人。

警方指受害女子用一個好心人的電話打給她的家人,告訴他們她在哪裡。

受害人指,她在市中心和丈夫分開後,就被一個陌生人強姦,受害人告訴警員前往Castro街200號路段的案發現場,警員其後確認疑犯是Bermudez,他當時正在市中心工作。

受害人認出Bermudez就是襲擊她的人,Bermudez面臨強姦、非法禁固、嚴重綁架和毆打指控,他目前羈押在Santa Clara縣監獄。

警方懷疑可能有其他受害人,呼籲民眾如有更多消息要聯絡警方。

