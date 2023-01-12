山景城男子涉嫌綁架和強姦女子被捕

【KTSF 尹晉豪報導】

南灣Mountain View警方指，一名32歲男子涉嫌將一名女子帶回公寓並毆打和強姦，他因涉嫌綁架和強姦被捕。

警方稱32歲的Henry Bermudez，涉嫌在上週六晚上將一名女子帶回他的公寓，並強姦和毆打她。

官員指，女子在第二天早上被發現，警方稱在週日早上9點左右，一群人攔下了當地一名巡警，報告在前一天晚上，同行的一名女子失蹤，他們其後在市中心一帶找到受害人。

警方指受害女子用一個好心人的電話打給她的家人，告訴他們她在哪裡。

受害人指，她在市中心和丈夫分開後，就被一個陌生人強姦，受害人告訴警員前往Castro街200號路段的案發現場，警員其後確認疑犯是Bermudez，他當時正在市中心工作。

受害人認出Bermudez就是襲擊她的人，Bermudez面臨強姦、非法禁固、嚴重綁架和毆打指控，他目前羈押在Santa Clara縣監獄。

警方懷疑可能有其他受害人，呼籲民眾如有更多消息要聯絡警方。

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