灣區受連串風暴吹襲 北灣Marin縣宣布進入緊急狀態

【KTSF 毛皓延報導】

灣區受連串風暴吹襲,週三以北灣最受風暴影響,當地Marin縣宣布進入緊急狀態。

受到風暴連日吹襲,Marin縣在週二晚進入緊急狀態,從而使縣政府能夠從州政府及聯邦政府獲得撥款去救災。

在當地San Anselmo,就有一間座落在一條溪澗旁邊的餐廳,餐廳老闆表示,在暴雨當中他毫不害怕,但就已經準備好最壞的情況發生。

又指這區的所有商戶,都知道這裡非常容易就會水浸,但幸好今次連串的風暴斷斷續續,容許溪澗的水位下降。

在上星期,這裡每間商戶門前都放滿沙包,但週三沙包的數量就比較少,儘管Marin縣已經進入緊急狀態。

餐廳老闆Matt Townsley說:「我們非常感恩直至現在還沒有水浸,這個小鎮在過去是以水浸而著稱,尤其我們的店是正正建在一條溪澗上,就在一條橋上。」

