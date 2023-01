【KTSF】

已故歌星貓王唯一的孩子Lisa Marie Presley週四去世,享年54歲。

歌手Lisa Marie Presley,是貓王Elvis Presley和Priscilla Presley的獨生女。

Lisa週四在洛杉磯的家中心臟病發作送院急救,但晚上去世,週二天晚上她還出席了金球獎頒獎典禮。

1977年貓王去世時,Lisa只有9歲,長大後她成為一名創作歌手。

Lisa結過四次婚,其中一次是嫁給了知名歌手Michael Jackson。

她有四個孩子,其中一個孩子於2020年自殺,年僅27歲。

《People》雜誌稱讚Lisa Presley是最堅強最有愛心的女人。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。