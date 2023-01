【KTSF】

中半島San Mateo縣92號公路位於35號公路交匯處的位置週四清晨出現地陷,路面出現大坑洞,導致雙向行車線需要封閉,讓工作人員整修。

35號公路至Pilarcitos Creek路之間的92號公路路段目前需要關閉,司機需要繞路行駛,暫時未知何時可以重開該路段。

當局最先於週三晚發現該路段有下陷,於是封閉西行線,讓汽車單線行車,但數小時後,當局發現下陷情況趨嚴重,擴大至出現坑洞,於是在週四凌晨3時左右封路。

