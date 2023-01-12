聯邦航空管理局電腦系統故障 國內航班一度暫停飛行（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦航空管理局（FAA）因為通報機師的電腦系統出現故障，週三早上曾經下令國內所有航班暫停飛行，現已解除這項禁令，不過全國的航班就出現混亂，起碼有1,300班機取消，另外有最少9,200班機延誤。

FAA屬下向飛機師在飛行之前，發出關鍵安全警告資訊的電腦系統，在半夜發生故障，這些有關機場和領空最新的資訊通報，對飛機師來說絕對重要和必須，對於今次故障，白宮表示，沒有證據顯示是受到黑客攻擊。

批評者指，FAA的系統殘舊過時，以及沒有足夠撥款去更新。

國會兩黨都有議員認為，今次故障造成航空交通混亂，不能接受，並且要求盡快徹查事件。

白宮就表示，FAA正積極徹查今次系統故障原因，運輸部長布提捷表示，已經指示相關部門機構徹查今次故障的根本原因，以及提出建議下一步要採取的行動，以確保同類事件不會再發生。

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