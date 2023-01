聯邦航空管理局電腦系統故障 國內航班一度暫停飛行（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

聯邦航空管理局(FAA)因為通報機師的電腦系統出現故障,週三早上曾經下令國內所有航班暫停飛行,現已解除這項禁令,不過全國的航班就出現混亂,起碼有1,300班機取消,另外有最少9,200班機延誤。

FAA屬下向飛機師在飛行之前,發出關鍵安全警告資訊的電腦系統,在半夜發生故障,這些有關機場和領空最新的資訊通報,對飛機師來說絕對重要和必須,對於今次故障,白宮表示,沒有證據顯示是受到黑客攻擊。

批評者指,FAA的系統殘舊過時,以及沒有足夠撥款去更新。

國會兩黨都有議員認為,今次故障造成航空交通混亂,不能接受,並且要求盡快徹查事件。

白宮就表示,FAA正積極徹查今次系統故障原因,運輸部長布提捷表示,已經指示相關部門機構徹查今次故障的根本原因,以及提出建議下一步要採取的行動,以確保同類事件不會再發生。

