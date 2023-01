迪士尼調整樂園票價 望吸引更多遊客入場（視頻）

【KTSF 梁展穎報導】

迪士尼最近調整樂園入場費,希望可以吸引更多遊客去遊玩。

為了慶祝成立一百年,迪士尼調整門票價錢,和推出多項優惠。

首先,凡是在迪士尼世界渡假酒店住宿的遊客,可以免費泊車,這個措施可以幫助客人節省每晚15元到25元的泊車費。

而購買了年票的遊客,可以在大多數日子下午兩點後無需要預約,就可以參觀各主題公園。

在南加州的迪士尼樂園,成人門票會有更多日子由179元減至104元。

在加州,凡持有Magic Key年度通行證,或Park Hopper門票的遊客,可以在上午11點後參觀兩個迪士尼樂園,比以往的時段早了兩小時。

凡購買門票的遊客,都可以在迪士尼的app免費下載photo pass照片,或機動遊戲的相片。

另外,公園將會設有比較平宜的門票。

迪士尼也向加州及佛州居民提供特別優惠,以回應許多人投訴指入場費用太高。

迪士尼的主席說,他們想粉絲知道公司有聽取他們的意見,和盡量採取行動來配合他們的需求。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。