RSV病毒和流感有下降跡象 但COVID有上升趨勢

【KTSF 梁展穎報導】

最近呼吸道合胞病毒(RSV)和流感有下降的跡象,COVID個案就有上升的趨勢。

白宮應對COVID的協調員Ashish Jha說:「這是新的亞型變種,在社區傳播得很快。」

目前美國有5分之1人口居住在被CDC視為社區COVID高感染水平的縣份,但只有15%合資格的人打了加強針,有2成的美國人口,更加是完全沒接種過COVID疫苗。

Jha說:「所有證據指出,接種了二價疫苗加強劑的人,仍有免疫保護,甚至能對抗XBB.1.5。」

XBB.1.5亞型變種病毒株,已經在東北部迅速傳播,衛生專家正密切注視,它是否會擴散到美國其他地區,目前不清楚實際的個案數目,因為在家做快速測試的人,未必通報他們中招。

不過數據顯示,污水系統含有的COVID病毒量有上升的趨勢,而確診住院的人,亦超過去年暑假BA.5浪潮,在這一波感染中,確診率最高的組別是長者。

另外,拜登政府將疫情的公共衛生緊急狀態令延長至4月,令美國民眾可以繼續獲得免費的COVID檢測、疫苗接種和治療藥物。

在過去三年,聯邦政府每90日就延續一次這項疫情緊急狀態令,它保障數百萬人獲得公共健保,給予醫院更大的靈活性,去應對病人增加,並延伸遠程醫療服務,它也容許各地的藥房為市民接種COVID疫苗。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。