農曆新年將至 舊金山警方推安全措施確保華埠市民安全（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

農曆新年即將來到,舊金山(三藩市)警方宣布一連串安全措施,確保華埠的商人和市民在慶祝兔年的同時,都能免受爆竊及劫案帶來的損失。

舊金山中央警局分局長Douglas Farmer表示,為農曆新年到來感到興奮,警員屆時將會超時工作,增派更多人手巡邏,亦會和舊金山地檢處合作,審視舊金山華埠的潛在危機,並作出相應行動。

Farmer說:「我們正在確保有充足人手去巡邏街道,也會留意華埠的橫街窄巷,這些小巷經常被忽視,雖然Grant街上有很多警員巡邏,但我們也會確保小巷之間的治安。」

他又提醒市民,特別是長者,農曆新年期間是小心祈福黨的詐騙,呼籲市民如果看見任何不妥當的情況,切記要去到警察局報案。

Farmer說:「在這個農曆新年期間,我們會保護您、指導您,若有任何問題我們都會幫助您。」

舊金山警察局長Bill Scott表示,在這段普天同慶的時間,更重要的就是和其他社區成員團結一致,互相保護大家,特別是近年針對亞裔的罪行不斷飆升,呼籲市民不要獨自出行,購物的時候最好就是和朋友一起。

在銀行提款時要注意四周,不要告訴任何人自己的銀行資料,不要將個人財物留在車內。

