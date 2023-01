加州2023年傑出學校名單出爐 Fremont聯合學區六小學上榜（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

加州教育部2023年傑出學校名單出爐,當中東灣Fremont聯合學區就有六所小學上榜。

由加州教育部發佈的年度傑出學校名單在上週五出爐,列出的356間學校中,六間就在東灣Fremont,而六間傑出學校都來自Fremont聯合學區,也是灣區今年擁有最多傑出學校的學區。

獲得這份殊榮的六所小學包括Forest Park、Mission Valley、Joshua Chadbourne、Fred E. Weibel、Joseph Azevada,還有Warm Springs小學。

除此之外,由Fremont聯合學區授權的特許學校Circle of Independent Learning,也在今年列入傑出學校名單。

加州教育部所發佈的傑出學校名單,每年交替表揚小學還有初中及高中,在2022因疫情暫停一年,在2021年,Fremont的John F. Kennedy高中就被納入傑出學校名單。

而加州教育部對傑出學校的定義,不只是考量學校及師生的表現與進步,也透過數據衡量學校是否有效縮減因經濟環境等因素所造成的成績落差問題,並幫助學生均衡成長。

356間傑出學校將在2月16日於頒獎典禮上接受表揚。

